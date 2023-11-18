-->

Sunday, 19 November 2023 07:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى الرابعة للرماية بتتويج الفائزين في مسابقاتها

11/18/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 3 (كونا) -- اختتمت منافسات بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى الرابعة للرماية مساء اليوم السبت بتتويج الفائزين والفائزات بمسابقاتها التي شملت الرماية الأولمبية للرجال والسيدات والناشئين.
وأعرب ممثل راعي البطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله الصباح في تصريح للصحفيين عقب الختام عن تشرفه بتمثيل سموه لحضور حفل ختام البطولة التي شهدت مشاركة كبيرة من الرماة مهنئا الفائزين بمسابقاتها.
وأشاد الشيخ مشعل الجابر الصباح بالتنظيم المميز لنادي الرماية الكويتي للبطولة وإظهارها بهذه الصورة المشرفة متمنيا مزيدا من النجاحات لرياضة الرماية الكويتية.
من جانبه ثمن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس النادي دعيج العتيبي الرعاية السامية لسمو ولي العهد حفظه الله للبطولة معتبرا إياها تجسيدا لاهتمام القيادة الحكيمة برياضة الرماية الكويتية التي دائما تحقق إنجازات كبيرة.
وقال العتيبي في تصريح مماثل إن هذه البطولة اتسمت بتنافسية كبيرة وظهرت بمستوى قوي في كل مسابقاتها مما سيكون له أثر إيجابي في صقل رماة الكويتيين وتجهيزهم للبطولات المقبلة مقدما شكره لكل جهات الدولة ذات العلاقة التي أسهمت في إنجاح البطولة.
وأسفرت منافسات اليوم الأخير للبطولة التي استمرت ثلاثة أيام وشهدت مشاركة رماة من النادي واتحادات الرياضية للشرطة والجيش والحرس الوطني عن إحراز الرامي عبدالله الطرقي لقب مسابقة رماية (سكيت) ليقتنص الميدالية الذهبية متقدما على الرامي محمد الديحاني الذي حل ثانيا في حين نال الرامي منصور الرشيدي المركز الثالث.
وفاز الرامي طلال الطرقي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة رماية (تراب) في حين حصد الرامي عبدالرحمن الفيحان المركز الثاني والميدالية الفضية فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي مرزوق الوعلان.
ونال الرامي سلمان العنزي الميدالية الذهبية في مسابقة رماية (المسدس السريع 25 مترا) بعد حلوله أولا فيما ذهب المركزان الثاني والثالث للراميين حسن عبدالعزيز وعبدالله عبدالوهاب على التوالي.
وتمكن الرامي علي الزيد من الظفر بلقب مسابقة (القوس والسهم الأولمبي) للرجال ليتوج بالذهب في وقت نال الرامي عبدالله طه المرتبة الثانية ليحصد الفضة بينما حصل الرامي هابس الشمري البرونزية بعد نيله المركز الثالث.
وفاز الرامي عبدالله مال الله بالميدالية الذهبية لنفس المسابقة في فئة المركب فيما حاز الرامي أحمد الشطي المرتبة الثانية والميدالية الفضية بينما ذهب المركز الثالث للرامي بدر الشلاحي ليفوز بالميدالية البرونزية.
وفاز الرامي علي المطيري بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة رماية (بندقية هواء 10 أمتار) في حين حصد الرامي سعود السبيعي المركز الثاني والميدالية الفضية فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى الرامي عبدالله الحربي.
أما في فئة السيدات فشهدت فوز الرامية مريم ارزوقي بذهبية مسابقة رماية (بندقية هواء 10 أمتار) بعد حلولها أولا فيما نالت رتاج الزيادي المركز الثاني والميدالية الفضية بينما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى الرامية روان الكندري.
وأحرزت الرامية سعاد البحر ذهبية مسابقة رماية القوس والسهم الأولمبي بعد فوزها بالمركز الأول فيما نالت زميلتها ريم النقيب المركز الثاني والميدالية الفضية بينما حصلت نور الشرهان على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وتوج الرامي محمد حمدان بذهبية رماية القوس والسهم للناشئين بعد فوزه بالمركز الأول كما نالت الرامية الواعدة لولوة العوضي الميدالية الذهبية لذات المسابقة لفئة الناشئات بعد تصدرهما المسابقتين.
وحضر حفل الختام الذي أقيم في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية رئيس الشرف للنادي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وأعضاء مجلس إدارة النادي الكويتي للرماية وعدد من منتسبيه إلى جانب أسر وأهالي الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة. (النهاية)

ف ش ا / ت م



MENAFN18112023000071011013ID1107450583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث