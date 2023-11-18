-->

Sunday, 19 November 2023 07:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا لمدرسة الفاخورة بغزة

11/18/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 18 - 11 (كونا)-- أدانت قطر اليوم السبت بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي غزة الذي أدى لاستشهاد العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء وقالت إنه مجزرة مروعة وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان مطالبة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس والمستشفيات.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وتوفير الحماية اللازمة للنازحين الذين يحتمون بالمدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وحذرت الوزارة من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
كما جددت وزارة الخارجية موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وسقط العشرات من الشهداء الفلسطينيين اليوم السبت إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة (الفاخورة) التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا) للاجئين شمال قطاع غزة كما أصيب عدد كبير من النازحين الذين لجأوا إلى المدرسة.(النهاية)
س س س / ه س ص



MENAFN18112023000071011013ID1107450582

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث