السعودية تدين بأشد العبارات قصف مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 18 - 11 (كونا) -- أدانت المملكة العربية السعودية اليوم السبت بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضدالمدنيين.
وطالبت الوزارة بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيليةالمتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. (النهاية)
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