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السعودية تدين بأشد العبارات قصف مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في غزة

11/18/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 18 - 11 (كونا) -- أدانت المملكة العربية السعودية اليوم السبت بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضدالمدنيين.
وطالبت الوزارة بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيليةالمتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. (النهاية)

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