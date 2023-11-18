اتحاد ألعاب القوى يختتم منافسات البطولة العامة لسباق الطريق

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت منافسات البطولة العامة لسباق الطريق التي نظمها اتحاد ألعاب القوى لفئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب والعمومي.
وأسفرت نتائج اليوم الثاني والأخير للبطولة عن فوز الجهراء بفئة العمومي (فردي وفرق) في سباق 5 كيلومترات فيما فاز القادسية بفئة الناشئين (فردي) بسباق 3 كيلومترات بينما فاز الساحل بفئة (الفرق).
وفي فئة العمومي سباق 5 كيلومترات (فرق) حقق الجهراء المركز الأول بحصوله على 11 نقطة وأتى القادسية في المركز الثاني بـ18 نقطة والكويت ثالثا بـ23 نقطة.
أما في فئة العمومي سباق 5 كيلومترات (فردي) فقد حصل لاعب الجهراء خالد محمد على المركز الأول بتحقيقه زمنا قدره 90ر12ر15 دقيقة فيما أحرز لاعب القادسية عبدالله مطر المركز الثاني بزمن قدره 60ر20ر15 دقيقة بينما حل لاعب كاظمة أحمد عبدالله ثالثا بزمن قدره 70ر22ر15 دقيقة.
وفي فئة الناشئين سباق 3 كيلومترات (فرق) فاز الساحل بالمركز الأول بتحقيقه 11 نقطة وكاظمة ثانيا بـ25 نقطة والجهراء ثالثا بـ26 نقطة.
أما في فئة الناشئين سباق 3 كيلومترات (فردي) فقد حقق لاعب القادسية مرزوق مبارك المركز الأول بزمن قدره 50ر48ر9 دقيقة ولاعب الساحل حمدان محمد ثانيا بزمن قدره 40ر55ر9 دقيقة فيما حصل زميله عمر عبدالحميد على المركز الثالث بزمن قدره 50ر57ر9 دقيقة.
ونظم اتحاد ألعاب القوى البطولة العامة لسباق الطريق التي أقيمت أمس واليوم برعاية السيدة فاطمة العيسى لفئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب والعمومي. (النهاية)
س ع د
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