-->

Sunday, 19 November 2023 07:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد ألعاب القوى يختتم منافسات البطولة العامة لسباق الطريق

11/18/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت منافسات البطولة العامة لسباق الطريق التي نظمها اتحاد ألعاب القوى لفئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب والعمومي.
وأسفرت نتائج اليوم الثاني والأخير للبطولة عن فوز الجهراء بفئة العمومي (فردي وفرق) في سباق 5 كيلومترات فيما فاز القادسية بفئة الناشئين (فردي) بسباق 3 كيلومترات بينما فاز الساحل بفئة (الفرق).
وفي فئة العمومي سباق 5 كيلومترات (فرق) حقق الجهراء المركز الأول بحصوله على 11 نقطة وأتى القادسية في المركز الثاني بـ18 نقطة والكويت ثالثا بـ23 نقطة.
أما في فئة العمومي سباق 5 كيلومترات (فردي) فقد حصل لاعب الجهراء خالد محمد على المركز الأول بتحقيقه زمنا قدره 90ر12ر15 دقيقة فيما أحرز لاعب القادسية عبدالله مطر المركز الثاني بزمن قدره 60ر20ر15 دقيقة بينما حل لاعب كاظمة أحمد عبدالله ثالثا بزمن قدره 70ر22ر15 دقيقة.
وفي فئة الناشئين سباق 3 كيلومترات (فرق) فاز الساحل بالمركز الأول بتحقيقه 11 نقطة وكاظمة ثانيا بـ25 نقطة والجهراء ثالثا بـ26 نقطة.
أما في فئة الناشئين سباق 3 كيلومترات (فردي) فقد حقق لاعب القادسية مرزوق مبارك المركز الأول بزمن قدره 50ر48ر9 دقيقة ولاعب الساحل حمدان محمد ثانيا بزمن قدره 40ر55ر9 دقيقة فيما حصل زميله عمر عبدالحميد على المركز الثالث بزمن قدره 50ر57ر9 دقيقة.
ونظم اتحاد ألعاب القوى البطولة العامة لسباق الطريق التي أقيمت أمس واليوم برعاية السيدة فاطمة العيسى لفئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب والعمومي. (النهاية)

س ع د




MENAFN18112023000071011013ID1107450580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث