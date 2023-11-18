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دولة الكويت تدين وتستنكر المجزرة الشنيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا

11/18/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للمجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) والواقعة في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين من بينهم نساء وأطفال.
وإذ أكدت الوزارة رفض دولة الكويت القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون العزل في قطاع غزة لتكرر مطالبتها للوقف الفوري لهذه الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني الشقيق والمنظمات والجمعيات الإغاثية والعاملين فيها وتدعو إلى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. (النهاية)

ت م


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