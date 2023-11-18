الرئيس التركي يتعهد بالعمل لإعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 18 - 11 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن تركيا ستبذل جهودا لإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في قطاع غزة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارته لألمانيا "بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار سنبذل قصارى جهدنا لتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة وإحياء آمالهم".
وتابع "سنواصل مساعدة غزة حتى تقف على قدميها رغم كل العقبات وينبغي للعالم أجمع وخاصة الدول الإسلامية حشد الجهود لمساعدتها أيضا".
وقال إن تركيا أوصلت كمية كبيرة من المساعدات إلى المنطقة عبر الشحنات الجوية والبحرية لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والمياه.
وأضاف "جهودنا لدعم غزة على الساحة السياسية ورفع مستوى الوعي في المجتمع الدولي مستمرة بلا هوادة" مشددا على أن أفضل خطوة يجب اتخاذها بشأن غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت "وستكون أولويتنا إحلال السلام الدائم".
وقال أردوغان إن تركيا تتخذ العديد من الخطوات من أجل غزة ولاسيما في المجال الصحي وأنها تسعى بالتعاون مع مصر لإجلاء المرضى المحتاجين لعمليات جراحية في أقرب وقت.
وأوضح أن نقل 27 مريضا بالسرطان إلى تركيا ما هو إلا جزء من هذا العمل وإلا فإن عدد المرضى كبير جدا.
وتابع أردوغان "هناك أشخاص يحتاجون إلى عمليات جراحية وهم بالمئات ولم نستطع إخراجهم".
وأشار إلى أن تركيا أوصلت كمية كبيرة من المساعدات إلى المنطقة عبر الشحنات الجوية والبحرية لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والمياه.
وأردف "جهودنا لدعم غزة على الساحة السياسية ورفع مستوى الوعي في المجتمع الدولي مستمرة بلا هوادة".
وشدد على أن "أفضل خطوة يجب اتخاذها بشأن غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت وستكون أولويتنا إحلال السلام الدائم".
وقال إنه عندما يجري التوصل إلى وقف إطلاق النار "سنفعل كل ما يلزم من أجل أن تقوم إسرائيل بدفع تعويضات الدمار الذي تسببت فيه".
وقال أردوغان إن محادثاته مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشار الألماني أولاف شولتس تركزت على الوضع في غزة.
وتابع " قلنا لهم بوضوح إن إسرائيل دولة إرهابية وقتلت 13 ألف شخص من أطفال ونساء وشيوخ في فلسطين".
وأضاف "لو أن دولة مسلمة ارتكبت جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل لتدخل القضاء الدولي على الفور دون الحاجة إلى جهود خاصة".
وتابع الرئيس التركي: "إنهم يحاولون التستر على جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة بأعذار ملفقة... إسرائيل تقتحم المستشفيات بالمدافع والدبابات. ما زالوا يبحثون عن نفق تحت المستشفى (الشفاء). اتضح أن كل تلك (الأنفاق) مجرد أكاذيب". (النهاية)
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