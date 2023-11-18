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الرئيس التركي يتعهد بالعمل لإعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار

11/18/2023 2:27:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 18 - 11 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن تركيا ستبذل جهودا لإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في قطاع غزة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارته لألمانيا "بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار سنبذل قصارى جهدنا لتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة وإحياء آمالهم".
وتابع "سنواصل مساعدة غزة حتى تقف على قدميها رغم كل العقبات وينبغي للعالم أجمع وخاصة الدول الإسلامية حشد الجهود لمساعدتها أيضا".
وقال إن تركيا أوصلت كمية كبيرة من المساعدات إلى المنطقة عبر الشحنات الجوية والبحرية لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والمياه.
وأضاف "جهودنا لدعم غزة على الساحة السياسية ورفع مستوى الوعي في المجتمع الدولي مستمرة بلا هوادة" مشددا على أن أفضل خطوة يجب اتخاذها بشأن غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت "وستكون أولويتنا إحلال السلام الدائم".
وقال أردوغان إن تركيا تتخذ العديد من الخطوات من أجل غزة ولاسيما في المجال الصحي وأنها تسعى بالتعاون مع مصر لإجلاء المرضى المحتاجين لعمليات جراحية في أقرب وقت.
وأوضح أن نقل 27 مريضا بالسرطان إلى تركيا ما هو إلا جزء من هذا العمل وإلا فإن عدد المرضى كبير جدا.
وتابع أردوغان "هناك أشخاص يحتاجون إلى عمليات جراحية وهم بالمئات ولم نستطع إخراجهم".
وأشار إلى أن تركيا أوصلت كمية كبيرة من المساعدات إلى المنطقة عبر الشحنات الجوية والبحرية لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والمياه.
وأردف "جهودنا لدعم غزة على الساحة السياسية ورفع مستوى الوعي في المجتمع الدولي مستمرة بلا هوادة".
وشدد على أن "أفضل خطوة يجب اتخاذها بشأن غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت وستكون أولويتنا إحلال السلام الدائم".
وقال إنه عندما يجري التوصل إلى وقف إطلاق النار "سنفعل كل ما يلزم من أجل أن تقوم إسرائيل بدفع تعويضات الدمار الذي تسببت فيه".
وقال أردوغان إن محادثاته مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشار الألماني أولاف شولتس تركزت على الوضع في غزة.
وتابع " قلنا لهم بوضوح إن إسرائيل دولة إرهابية وقتلت 13 ألف شخص من أطفال ونساء وشيوخ في فلسطين".
وأضاف "لو أن دولة مسلمة ارتكبت جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل لتدخل القضاء الدولي على الفور دون الحاجة إلى جهود خاصة".
وتابع الرئيس التركي: "إنهم يحاولون التستر على جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة بأعذار ملفقة... إسرائيل تقتحم المستشفيات بالمدافع والدبابات. ما زالوا يبحثون عن نفق تحت المستشفى (الشفاء). اتضح أن كل تلك (الأنفاق) مجرد أكاذيب". (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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