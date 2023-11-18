الكويت والقادسية يفوزان على الغرافة القطري وشباب صيدا اللبناني ضمن (آسيوية اليد)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- فاز نادي الكويت اليوم السبت على نظيره الغرافة القطري بنتيجة (28-24) فيما فاز القادسية على نظيره شباب صيدا اللبناني بنتيجة (32-25) ضمن مباريات البطولة الآسيوية الـ26 للاندية ابطال الدوري لكرة اليد.
وحقق الكويت فوزا ثمينا في ظهوره الأول بالبطولة حاصدا نقطتين في مشوار الحصول على اللقب إذ سيطر على مجريات المباراة وكبح جماح الفريق القطري الذي دخل اللقاء محاولا تعويض خسارته في الجولة الأولى.
وفاز القادسية مستضيف البطولة على نظيره شباب صيدا اللبناني في ثاني مبارياته بالبطولة ويعتبر هذا الفوز مهما في سباق اللقب بعد خسارة الأصفر في الجولة الأولى أمام الشارقة الإماراتي.
وفي بداية مباريات اليوم واصل الخليج السعودي عروضه القوية وحقق فوزه الثاني أمام النسر الذهبي الهندي بنتيجة (48-20) ليتصدر فرق المجموعة الأولى.
وفي المباراة الثانية فاز العربي القطري على ساي الهندي بنتيجة (46-20) ليتصدر فرق المجموعة الثانية بأربع نقاط بالتساوي مع الشارقة الإماراتي الذي فاز بدوره على الجيش العراقي بنتيجة (35-16).
ويستضيف نادي القادسية الكويتي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد في صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي خلال الفترة من 17 إلى 27 من شهر نوفمبر الجاري. (النهاية)
س ع د
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