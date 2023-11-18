تظاهرات في فرنسا تطالب بوقف مجازر الاحتلال بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني(بترا)- شهدت مدن فرنسية، اليوم السبت، تظاهرات كبيرة لوقف الحرب الهمجية والوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووفقاً لـ (فرانس برس)، انطلق في العاصمة الفرنسية باريس موكب يضم آلاف المتظاهرين تحت المطر وراء لافتة كتب عليها "أوقفوا المجزرة في غزة والضفة الغربية، وقف إطلاق نار فوري".
وقال رئيس جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين، برتران هيلبرون، للصحافة: "إن المرحلة خطيرة بالنسبة لأصدقائنا الفلسطينيين"، متحدثا عن "معاناة لا توصف للشعب الفلسطيني"، ومطالبا "بوقف القصف" و"الهجمات البرية" و"رفع الحصار" عن غزة.
كما انتقد الناشط "الموقف غير الواضح" للحكومة الفرنسية من القضية الفلسطينية، فيما قالت صوفي بينيه، الأمينة العامة لاتحاد "سي جي تي" أكبر النقابات في البلاد "على فرنسا أن تدعو على الفور إلى وقف لإطلاق النار لتسكت الأسلحة".
وفي مرسيليا (جنوب شرق)، تجمع عدد كبير من الأشخاص قرب الميناء القديم. ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين. فيما شهدت مدينة تولوز، جنوب غرب فرنسا، مسيرة ضمت أكثر من 4000 شخص.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
18/11/2023 22:05:31
MENAFN18112023000117011021ID1107450575
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