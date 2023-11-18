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تظاهرات في فرنسا تطالب بوقف مجازر الاحتلال بغزة

11/18/2023 2:27:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني(بترا)- شهدت مدن فرنسية، اليوم السبت، تظاهرات كبيرة لوقف الحرب الهمجية والوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووفقاً لـ (فرانس برس)، انطلق في العاصمة الفرنسية باريس موكب يضم آلاف المتظاهرين تحت المطر وراء لافتة كتب عليها "أوقفوا المجزرة في غزة والضفة الغربية، وقف إطلاق نار فوري".
وقال رئيس جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين، برتران هيلبرون، للصحافة: "إن المرحلة خطيرة بالنسبة لأصدقائنا الفلسطينيين"، متحدثا عن "معاناة لا توصف للشعب الفلسطيني"، ومطالبا "بوقف القصف" و"الهجمات البرية" و"رفع الحصار" عن غزة.
كما انتقد الناشط "الموقف غير الواضح" للحكومة الفرنسية من القضية الفلسطينية، فيما قالت صوفي بينيه، الأمينة العامة لاتحاد "سي جي تي" أكبر النقابات في البلاد "على فرنسا أن تدعو على الفور إلى وقف لإطلاق النار لتسكت الأسلحة".
وفي مرسيليا (جنوب شرق)، تجمع عدد كبير من الأشخاص قرب الميناء القديم. ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين. فيما شهدت مدينة تولوز، جنوب غرب فرنسا، مسيرة ضمت أكثر من 4000 شخص.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
18/11/2023 22:05:31

MENAFN18112023000117011021ID1107450575

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