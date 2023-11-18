وزير الخارجية يبدأ غدا جولة وزارية لعدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 18 تشرين الثاني،(بترا)- يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يوم غدٍ الأحد، جولة وزارية إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، في سياق انطلاق أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، والمستهدفة بلورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، بأن اللجنة الوزارية التي شكلت بموجب قرار القمة العربية الإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي، تضم وزراء خارجية كل من: الأردن، مصر، قطر، تركيا، إندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وتبدأ جولتها يوم غدٍ الأحد ووجهتها الأولى هي الصين.

وقال القضاة إن أعضاء اللجنة سيلتقون كبار المسؤولين ووزراء الخارجية في الدول التي ستشملها الزيارة، بهدف حشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وإيصال الصورة الحقيقية للمعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها هذه الحرب، وتعرية الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة والمتواصلة على الأعيان المدنية وخاصة دور العبادة والمستشفيات.

--(بترا)

ض.خ/أز/ هـ ح

18/11/2023 22:03:41

