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مسيرة ليلية بإربد نصرة لغزة وتضامنا مع شهدائها

11/18/2023 2:27:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 18 تشرين الثاني (بترا)- أقامت فاعاليات شعبية وشبابية ونسائية وسياسية ونقابية في إربد، اليوم السبت، مسيرة ليلية نصرة لغزة وتضامنا مع شهدائها الذين سقطوا على أيدي آلة الإجرام الإسرائيلية المدعومة أميركيا.
وردد المشاركون في المسيرة التي خرجت من مسجد بلال بن رباح هتافات نددت بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والعزل من الشيوخ والنساء والأطفال والمرضى والدمار الوحشي الذي تمارسه بحق قطاع غزة.
ونددوا بالدعم الأميركي المنحاز في حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة ولم تسلم منه حتى جثث الشهداء، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الحرب.
ودعوا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مساندة الموقف الأردني المدافع بصلابة عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وجهوده المكثفة لوقف الحرب على غزة.
--(بترا)
م.ق/أز/ هـ ح
18/11/2023 22:02:16

MENAFN18112023000117011021ID1107450573

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