مسيرة ليلية بإربد نصرة لغزة وتضامنا مع شهدائها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 18 تشرين الثاني (بترا)- أقامت فاعاليات شعبية وشبابية ونسائية وسياسية ونقابية في إربد، اليوم السبت، مسيرة ليلية نصرة لغزة وتضامنا مع شهدائها الذين سقطوا على أيدي آلة الإجرام الإسرائيلية المدعومة أميركيا.
وردد المشاركون في المسيرة التي خرجت من مسجد بلال بن رباح هتافات نددت بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والعزل من الشيوخ والنساء والأطفال والمرضى والدمار الوحشي الذي تمارسه بحق قطاع غزة.
ونددوا بالدعم الأميركي المنحاز في حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة ولم تسلم منه حتى جثث الشهداء، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الحرب.
ودعوا الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مساندة الموقف الأردني المدافع بصلابة عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وجهوده المكثفة لوقف الحرب على غزة.
--(بترا)
م.ق/أز/ هـ ح
18/11/2023 22:02:16
MENAFN18112023000117011021ID1107450573
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