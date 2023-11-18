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الجامعة العربية: جولات العنف قد تتكرر إذا لم يتم إنهاء الاحتلال

11/18/2023 2:27:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الثاني (بترا)- حذرت الجامعة العربية من أن جولات العنف قد تتكرر إذا لم يتم كسر هذه الدائرة الجهنمية عبر عملية سلمية تُفضي إلى إنهاء الاحتلال.
وقال الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط إن الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل ضد غزة، هي في واقع الأمر الجولة الخامسة منذ انفصال إسرائيل أحادياً عن القطاع، من دون اتفاق سلام يُنهي النزاع مع الفلسطينيين.
وأضاف، اليوم السبت، خلال جلسة موسعة تحت عنوان: "مبادرات جديدة لتحقيق السلام"، في إطار "حوار المنامة" الذي تستضيفه مملكة البحرين أن إسرائيل تُريد الاحتفاظ بالأرض في كل فلسطين، وكذلك الحصول على الأمن والسلام، وقد أثبتت الأحداث عبر السنين فساد هذا التصور.
وأشار إلى أنه حان الوقت ليدرك القادة الإسرائيليون وكذلك الشعب الإسرائيلي أن الطريق إلى تحقيق الأمن يمر عبر التسوية السياسية، وليس استمرار الاحتلال، وأن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم وسيستمر نضالهم من أجل الاستقلال ما دام الاحتلال جاثماً على صدورهم.
--(بترا)
ن ا/أز/ هـ ح
18/11/2023 22:00:05

MENAFN18112023000117011021ID1107450572

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