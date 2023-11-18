وزير الخارجية ونظيرته الهولندية يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف الحرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني(بترا)- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من وزيرة الخارجية الهولندية، هانكي برونز سلوت، أكد خلاله الوزيران أهمية تكثيف الجهود لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.
وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل للإرادة الدولية ووقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية ومعاناة، ووقف اعتداءاتها المتكررة والمتواصلة على المدنيين والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات ودور العبادة.
كما أكد الصفدي ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
--(بترا)
ص خ/أز/ هـ ح
18/11/2023 21:58:31
MENAFN18112023000117011021ID1107450571
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