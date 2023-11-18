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وزير الخارجية ونظيرته الهولندية يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف الحرب

11/18/2023 2:27:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني(بترا)- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من وزيرة الخارجية الهولندية،‎ هانكي برونز سلوت، أكد خلاله الوزيران أهمية تكثيف الجهود لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.
وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل للإرادة الدولية ووقف هذه الحرب المستعرة على ‎غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية ومعاناة، ووقف اعتداءاتها المتكررة والمتواصلة على المدنيين والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات ودور العبادة.
كما أكد الصفدي ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
--(بترا)
ص خ/أز/ هـ ح
18/11/2023 21:58:31

MENAFN18112023000117011021ID1107450571

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