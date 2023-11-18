وزير الخارجية ونظيرته الهولندية يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني(بترا)- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من وزيرة الخارجية الهولندية،‎ هانكي برونز سلوت، أكد خلاله الوزيران أهمية تكثيف الجهود لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل للإرادة الدولية ووقف هذه الحرب المستعرة على ‎غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية ومعاناة، ووقف اعتداءاتها المتكررة والمتواصلة على المدنيين والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات ودور العبادة.

كما أكد الصفدي ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

--(بترا)

ص خ/أز/ هـ ح

18/11/2023 21:58:31

