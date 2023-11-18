التعاون الإسلامي تدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة المجازر الجماعية والجرائم المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرستي تل الزعتر والفاخورة، التابعتين لوكالة الأونروا في شمالي قطاع غزة، التي تسببت في سقوط المئات من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء النازحين.

ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة، دانت كذلك جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت في مجمع الشفاء الطبي وإخلاءها للمواطنين والمرضى والجرحى والطواقم الطبية بداخله، وتحويله إلى ثكنة عسكرية مغلقة، واعتبرت ذلك استمراراً لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.

كما دانت المنظمة قيام طائرة حربية إسرائيلية باستهداف بناية سكنية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وعدد آخر من الجرحى الفلسطينيين، معتبرة ذلك امتداداً للجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وحذرت المنظمة، في الوقت نفسه، من التصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات، والإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

أ ن/أز

18/11/2023 21:54:14