التعاون الإسلامي تدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة المجازر الجماعية والجرائم المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرستي تل الزعتر والفاخورة، التابعتين لوكالة الأونروا في شمالي قطاع غزة، التي تسببت في سقوط المئات من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء النازحين.
ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة، دانت كذلك جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت في مجمع الشفاء الطبي وإخلاءها للمواطنين والمرضى والجرحى والطواقم الطبية بداخله، وتحويله إلى ثكنة عسكرية مغلقة، واعتبرت ذلك استمراراً لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.
كما دانت المنظمة قيام طائرة حربية إسرائيلية باستهداف بناية سكنية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وعدد آخر من الجرحى الفلسطينيين، معتبرة ذلك امتداداً للجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وحذرت المنظمة، في الوقت نفسه، من التصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات، والإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أ ن/أز
18/11/2023 21:54:14
MENAFN18112023000117011021ID1107450569
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