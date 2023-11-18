الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12300 شهيد

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12300 شهيد
التاريخ
11/18/2023 2:27:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء؛ نتيجة القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة إلى 12300 شهيداً، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضحت أن بين الشهداء، الذين جرى إحصاؤهم الى الآن، أكثر من 5 آلاف طفل و3300 امرأة، كما أسفر القصف عن إصابة نحو 30 ألف شخص.
--(بترا)
أ ن/أز
18/11/2023 21:30:54
MENAFN18112023000117011021ID1107450568
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