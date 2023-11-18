الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12300 شهيد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء؛ نتيجة القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة إلى 12300 شهيداً، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأوضحت أن بين الشهداء، الذين جرى إحصاؤهم الى الآن، أكثر من 5 آلاف طفل و3300 امرأة، كما أسفر القصف عن إصابة نحو 30 ألف شخص.

--(بترا)

أ ن/أز

18/11/2023 21:30:54