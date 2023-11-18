السعودية تدين قصف قوات الاحتلال لمدرسة الفاخورة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة، التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، جددت الوزارة رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

18/11/2023 21:29:36