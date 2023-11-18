السعودية تدين قصف قوات الاحتلال لمدرسة الفاخورة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة، التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، جددت الوزارة رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مع مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
18/11/2023 21:29:36
MENAFN18112023000117011021ID1107450567
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.