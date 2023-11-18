وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته الفرنسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني(بترا)-تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بحث خلاله الوزيران الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب الكارثية على غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والعاجلة للقطاع.
وأكد الصفدي ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، واعتداءاتها المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات ودور العبادة.
وشكر الصفدي نظيرته كولونا على إدانة بلادها لاستهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة.
--(بترا)
ص خ/أز/ هـ ح
18/11/2023 21:26:02
MENAFN18112023000117011021ID1107450566
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