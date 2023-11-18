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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته الفرنسية

11/18/2023 2:27:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني(بترا)-تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، ‎بحث خلاله الوزيران الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب الكارثية على ‎غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والعاجلة للقطاع.
وأكد الصفدي ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، واعتداءاتها المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات ودور العبادة.
وشكر الصفدي نظيرته كولونا على إدانة بلادها لاستهداف ‎المستشفى الميداني الأردني في غزة.
--(بترا)
ص خ/أز/ هـ ح
18/11/2023 21:26:02

MENAFN18112023000117011021ID1107450566

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