قطر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 18 تشرين الثاني (بترا)- دانت قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي غزة، الذي أدى لاستشهاد العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، واعتبرته مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وطالبت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس والمستشفيات، كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة للنازحين الذين يحتمون بالمدرسة، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وحذرت الخارجية القطرية من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
--(بترا)
أز/هـ ح
18/11/2023 21:05:21
MENAFN18112023000117011021ID1107450565
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