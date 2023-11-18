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قطر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة في غزة

11/18/2023 2:27:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 18 تشرين الثاني (بترا)- دانت قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي غزة، الذي أدى لاستشهاد العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، واعتبرته مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وطالبت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس والمستشفيات، كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتوفير الحماية اللازمة للنازحين الذين يحتمون بالمدرسة، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وحذرت الخارجية القطرية من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
--(بترا)
أز/هـ ح
18/11/2023 21:05:21

MENAFN18112023000117011021ID1107450565

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