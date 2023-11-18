الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في محافظات المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18تشرين الثاني (بترا)-أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة، في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في محافظات الأردن كافة من صباح يوم الأحد الى يوم الإثنين الساعة 11 مساء.

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان (رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية في مركز الوزارة بعمان) ضرورة أن تتعامل غرف الطوارئ في البلديات والمجالس في هذه المحافظات بشكل فوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.

وقال إن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وجه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف المحافظات والألوية إلى أهمية متابعة جاهزية الآليات والمعدات وفرق الطوارئ ومستلزمات الإدامة في الحالات الطارئة، إضافة إلى استمرارية تفقد المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.

وطلب العدوان من غرف الطوارئ في البلديات والمجالس في المحافظات التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ المعنية التابعة للمؤسسات كافه الأشغال العامة والإسكان والداخلية، والأمن العام، والدفاع المدني، والقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وغيرها.

كما طلب من البلديات والمجالس إعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم معهم.

ونوه أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والبؤر الساخنة المعروفة بخطرها في فصل الشتاء ضرورة الابتعاد عن هذه المناطق حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم وعائلاتهم.

وطلب من البلديات مواصلة تفقد مراكز الإيواء الطارئة التابعة لها، تحسباً لأي حالات طارئة ستتعامل معها غرف الطوارئ التابعة لها، أو غرف الطوارئ الأخرى.

وأهاب العدوان بالمواطنين التعاون الكامل مع التوجيهات الإرشادية الخاصة بالحالة الجوية، وعدم التردد بالاتصال مع غرفة الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على رقم هواتف (4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، أو 4631987 06 مباشر، أو فاكس رقم 4652269 06)، أو عن طريق منصة تواصل ( للإبلاغ أو إرسال صور وفيديوهات عن أي حالة طارئة بسبب الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

--(بترا)

ن ع/أز/ ع ط

18/11/2023 21:02:17