فريق عمان يظفر بكأس الأردن لكرة اليد للسيدات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - ظفر فريق عمان بلقب بطولة كأس الأردن للسيدات بكرة اليد لموسم 2023، بعد فوزه على فريق حرثا بنتيجة 24-20، في المباراة النهائية التي جرت اليوم السبت، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وتوج رئيس اتحاد كرة اليد الدكتور تيسير المنسي فريق عمان باللقب بحضور إدارة الناديين.

وكان فريق عمان قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق الفجر بنتيجة 46-12، بينما جاء تأهل فريق حرثا بعد فوزه على فريق البتراء بنتيجة 37-12.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

18/11/2023 20:57:45