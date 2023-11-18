فريق عمان يظفر بكأس الأردن لكرة اليد للسيدات

فريق عمان يظفر بكأس الأردن لكرة اليد للسيدات
التاريخ
11/18/2023 2:27:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - ظفر فريق عمان بلقب بطولة كأس الأردن للسيدات بكرة اليد لموسم 2023، بعد فوزه على فريق حرثا بنتيجة 24-20، في المباراة النهائية التي جرت اليوم السبت، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وتوج رئيس اتحاد كرة اليد الدكتور تيسير المنسي فريق عمان باللقب بحضور إدارة الناديين.
وكان فريق عمان قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فريق الفجر بنتيجة 46-12، بينما جاء تأهل فريق حرثا بعد فوزه على فريق البتراء بنتيجة 37-12.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
18/11/2023 20:57:45
MENAFN18112023000117011021ID1107450563
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