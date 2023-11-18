الأزهر الشريف يدعو أحرار العالم للتكاتف في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 تشرين الثاني (بترا )- دعا الأزهر الشريف أحرار العالم للتكاتف في مواجهة إرهاب "الصهاينة"، ومن يقف خلفهم، وصمت المجتمع الدولي.
وطالب الأزهر في بيان له، اليوم السبت، تعقيبا على مجزرة مدرستي الفاخورة وتل الزعتر ، الضغط بكل قوة لوقف هذا العدوان الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وفضح جرائمه، ومذابحه ومجازره المستمرة في حق الفلسطينيين الأبرياء.
وأشار الأزهر الشريف، الى إن استهداف الاحتلال للنازحين الأبرياء تمثل جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تُضاف إلى سجلات هذا الكيان الدموي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق والقيم، ولا يفهم سوى لغة القتل والجبروت والاغتصاب والتعدي على حقوق الآخرين
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
18/11/2023 20:56:59
MENAFN18112023000117011021ID1107450562
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