الأزهر الشريف يدعو أحرار العالم للتكاتف في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الثاني (بترا )- دعا الأزهر الشريف أحرار العالم للتكاتف في مواجهة إرهاب "الصهاينة"، ومن يقف خلفهم، وصمت المجتمع الدولي.

وطالب الأزهر في بيان له، اليوم السبت، تعقيبا على مجزرة مدرستي الفاخورة وتل الزعتر ، الضغط بكل قوة لوقف هذا العدوان الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وفضح جرائمه، ومذابحه ومجازره المستمرة في حق الفلسطينيين الأبرياء.

وأشار الأزهر الشريف، الى إن استهداف الاحتلال للنازحين الأبرياء تمثل جرائم غير إنسانية وغير أخلاقية، تُضاف إلى سجلات هذا الكيان الدموي الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق والقيم، ولا يفهم سوى لغة القتل والجبروت والاغتصاب والتعدي على حقوق الآخرين

--(بترا)

ن ا/أز/ ع ط

18/11/2023 20:56:59