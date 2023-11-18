فصل التيار الكهربائي عن مناطق بدير علا غداً

الأغوار 18تشرين الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء دير علا غدا الأحد، لغايات اجراء الصيانة السنوية. وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيمتد من 9 صباحا ولغاية 3:30 عصراً، سيشمل مناطق: زين العارضة، وريف الحراج ومثلث العارضة والمنطقة الحرفية ومجاوري مركز امن دير علا. --(بترا ) أ غ /أز/ ع ط 18/11/2023 20:56:00

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