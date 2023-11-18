المستشار الألماني يدعو لحل الدولتين وينتقد الاستيطان في الضفة الغربية

المستشار الألماني يدعو لحل الدولتين وينتقد الاستيطان في الضفة الغربية
التاريخ
11/18/2023 2:27:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- انتقد المستشار الألماني، أولاف شولتس، سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وكرر الدعوات إلى حل الدولتين.
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، خلال حوار مع مواطنين في منطقة "نوتيتال" القريبة من مدينة بوتسدام بشرق ألمانيا، اليوم السبت، روج المستشار الألماني أولاف شولتس جدد دعوته لحل الدولتين وانتقد في الوقت نفسه البناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية.
وأضاف: "إذا نأى البعض في السياسة الإسرائيلية بأنفسهم عن هذا، فلن ندعمهم".
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
18/11/2023 20:33:00
MENAFN18112023000117011021ID1107450560
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