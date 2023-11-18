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المستشار الألماني يدعو لحل الدولتين وينتقد الاستيطان في الضفة الغربية

11/18/2023 2:27:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- انتقد المستشار الألماني، أولاف شولتس، سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وكرر الدعوات إلى حل الدولتين.
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، خلال حوار مع مواطنين في منطقة "نوتيتال" القريبة من مدينة بوتسدام بشرق ألمانيا، اليوم السبت، روج المستشار الألماني أولاف شولتس جدد دعوته لحل الدولتين وانتقد في الوقت نفسه البناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية.
وأضاف: "إذا نأى البعض في السياسة الإسرائيلية بأنفسهم عن هذا، فلن ندعمهم".
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
18/11/2023 20:33:00

MENAFN18112023000117011021ID1107450560

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