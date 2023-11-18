مصر تدين قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة الفاخورة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 تشرين الثاني ( بترا )-أدانت مصر قصف الجيش الإسرائيلي "المروع" مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، وسقوط ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين .
ووصفت الخارجية المصرية في بيان لها مساء اليوم السبت، هذا العمل بأنه "انتهاك صارخ جديد يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة".
واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة الذي أودى بحوالي 200 شخص بين قتيل وجريح، والتي كانت تعد ملاذا آمنا للمئات من النازحين الفلسطينيين، "جريمة حرب أخرى"
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار ، أن هناك خطة طوارئ لاستقبال المصابين في المستشفيات، بدءًا من شمال سيناء وحتى مستشفيات مدن القناة والمدن المجاورة.
وأشار عبد الغفار في تصريحات صحفية، اليوم السبت الى أن مصر قادرة على استيعاب آلاف الحالات من المصابين القادمين من قطاع غزة.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
18/11/2023 20:31:12
MENAFN18112023000117011021ID1107450559
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