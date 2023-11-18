مصر تدين قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة الفاخورة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الثاني ( بترا )-أدانت مصر قصف الجيش الإسرائيلي "المروع" مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، وسقوط ضحايا ومصابين من المدنيين الفلسطينيين .

ووصفت الخارجية المصرية في بيان لها مساء اليوم السبت، هذا العمل بأنه "انتهاك صارخ جديد يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة".

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة الذي أودى بحوالي 200 شخص بين قتيل وجريح، والتي كانت تعد ملاذا آمنا للمئات من النازحين الفلسطينيين، "جريمة حرب أخرى"

من جهة أخرى، أكد وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار ، أن هناك خطة طوارئ لاستقبال المصابين في المستشفيات، بدءًا من شمال سيناء وحتى مستشفيات مدن القناة والمدن المجاورة.

وأشار عبد الغفار في تصريحات صحفية، اليوم السبت الى أن مصر قادرة على استيعاب آلاف الحالات من المصابين القادمين من قطاع غزة.

--(بترا)

ن ا/أز/ ع ط

18/11/2023 20:31:12