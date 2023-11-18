روسيا :رفع القيود المؤقتة عن صادرات البنزين

روسيا :رفع القيود المؤقتة عن صادرات البنزين
التاريخ
11/18/2023 2:27:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 18 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت روسيا، اليوم السبت، رفع القيود المؤقتة عن صادرات البنزين التي فرضتها موقتاً لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد في منتصف أيلول الماضي.
وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان صحفي:إنها قررت رفع الحظر المؤقت عن تصدير بنزين السيارات، في إطار مجموعة تدابير هدفت إلى تثبيت وضع الأسعار في السوق المحلية".
--(بترا)
س ح/أز/ ع ط
18/11/2023 20:29:36
MENAFN18112023000117011021ID1107450558
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