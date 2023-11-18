روسيا :رفع القيود المؤقتة عن صادرات البنزين

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 18 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت روسيا، اليوم السبت، رفع القيود المؤقتة عن صادرات البنزين التي فرضتها موقتاً لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد في منتصف أيلول الماضي.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان صحفي:إنها قررت رفع الحظر المؤقت عن تصدير بنزين السيارات، في إطار مجموعة تدابير هدفت إلى تثبيت وضع الأسعار في السوق المحلية".

--(بترا)

س ح/أز/ ع ط

18/11/2023 20:29:36