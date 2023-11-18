المنتخب الأولمبي يخسر أمام نظيره السعودي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - تعثر المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم بالخسارة وديا أمام نظيره السعودي 1-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ستاد الأمير سعود بن جلوي في الدمام، ضمن استعداداته للمشاركة في النهائيات الآسيوية نيسان القادم.

وحمل هدف المنتخب الوحيد توقيع بكر كلبونة في الدقيقة 41.

ومثل المنتخب في اللقاء: أنطون عوض، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، هايل الذيابات (وسيم الريالات) فيصل أبو شنب، محمد كحلان (علي العزايزة)، محمد أبو النادي، سيف درويش (عامر جاموس)، عارف الحاج (سيف البشابشة، رزق بني هاني (عمر صلاح)، كلبونة (مالك علان).

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب نظيره القطري عند السابعة مساء الثلاثاء المقبل على نفس الملعب مع اختتام معسكره التدريبي في السعودية.

ويأتي المعسكر في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.

--(بترا)

خ خ/أز/ع ط

18/11/2023 20:28:36