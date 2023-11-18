المنتخب الأولمبي يخسر أمام نظيره السعودي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - تعثر المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم بالخسارة وديا أمام نظيره السعودي 1-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ستاد الأمير سعود بن جلوي في الدمام، ضمن استعداداته للمشاركة في النهائيات الآسيوية نيسان القادم.
وحمل هدف المنتخب الوحيد توقيع بكر كلبونة في الدقيقة 41.
ومثل المنتخب في اللقاء: أنطون عوض، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، هايل الذيابات (وسيم الريالات) فيصل أبو شنب، محمد كحلان (علي العزايزة)، محمد أبو النادي، سيف درويش (عامر جاموس)، عارف الحاج (سيف البشابشة، رزق بني هاني (عمر صلاح)، كلبونة (مالك علان).
ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب نظيره القطري عند السابعة مساء الثلاثاء المقبل على نفس الملعب مع اختتام معسكره التدريبي في السعودية.
ويأتي المعسكر في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.
--(بترا)
خ خ/أز/ع ط
18/11/2023 20:28:36
MENAFN18112023000117011021ID1107450557
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