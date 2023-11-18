-->

Sunday, 19 November 2023 07:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحسين إربد ينفرد بدوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم

11/18/2023 2:27:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - انفرد فريق الحسين إربد بصدارة دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم لموسم 2023-2024، بعد فوزه على شباب بشرى 18-0 ضمن الأسبوع الثامن من البطولة، التي تقام على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة، تفوق شفا بدران على البتراء 2-0، وتغلب الأهلي على العروبة 3-0، فيما فاز دوقرة على عجلون 17-0.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة، متقدماً عن العروبة 15، يليه الأهلي 13، ثم الراية 10، شفا بدران 9، شباب بشرى 7، دوقرة 6، البتراء 4، وعجلون أخيرا (دون نقاط).
وتنطلق منافسات الجولة التاسعة، الثلاثاء ، حيث يلتقي البتراء مع دوقرة، والأهلي مع عجلون عند السادسة مساء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يواجه شفا بدران نظيره شباب بشرى، والراية فريق الحسين الأربعاء 22 الجاري، في ذات التوقيت وعلى نفس الملعب.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
--(بترا)
خ خ/أز / ع ط
18/11/2023 20:14:11

MENAFN18112023000117011021ID1107450555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث