الحسين إربد ينفرد بدوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - انفرد فريق الحسين إربد بصدارة دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم لموسم 2023-2024، بعد فوزه على شباب بشرى 18-0 ضمن الأسبوع الثامن من البطولة، التي تقام على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وشهدت منافسات الجولة، تفوق شفا بدران على البتراء 2-0، وتغلب الأهلي على العروبة 3-0، فيما فاز دوقرة على عجلون 17-0.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة، متقدماً عن العروبة 15، يليه الأهلي 13، ثم الراية 10، شفا بدران 9، شباب بشرى 7، دوقرة 6، البتراء 4، وعجلون أخيرا (دون نقاط).

وتنطلق منافسات الجولة التاسعة، الثلاثاء ، حيث يلتقي البتراء مع دوقرة، والأهلي مع عجلون عند السادسة مساء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يواجه شفا بدران نظيره شباب بشرى، والراية فريق الحسين الأربعاء 22 الجاري، في ذات التوقيت وعلى نفس الملعب.

وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.

--(بترا)

خ خ/أز / ع ط

18/11/2023 20:14:11