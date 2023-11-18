الحسين إربد ينفرد بدوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - انفرد فريق الحسين إربد بصدارة دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم لموسم 2023-2024، بعد فوزه على شباب بشرى 18-0 ضمن الأسبوع الثامن من البطولة، التي تقام على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة، تفوق شفا بدران على البتراء 2-0، وتغلب الأهلي على العروبة 3-0، فيما فاز دوقرة على عجلون 17-0.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة، متقدماً عن العروبة 15، يليه الأهلي 13، ثم الراية 10، شفا بدران 9، شباب بشرى 7، دوقرة 6، البتراء 4، وعجلون أخيرا (دون نقاط).
وتنطلق منافسات الجولة التاسعة، الثلاثاء ، حيث يلتقي البتراء مع دوقرة، والأهلي مع عجلون عند السادسة مساء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يواجه شفا بدران نظيره شباب بشرى، والراية فريق الحسين الأربعاء 22 الجاري، في ذات التوقيت وعلى نفس الملعب.
وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.
--(بترا)
خ خ/أز / ع ط
18/11/2023 20:14:11
MENAFN18112023000117011021ID1107450555
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