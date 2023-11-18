إربد: حوارية تناقش جرائم العدوان الإسرائيلي على أطفال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 18 تشرين الثاني(بتر) - نظمت جمعية حماية الأسرة والطفولة اليوم السبت، جلسة حوارية بعنوان : "جرائم الحرب الصهيونية ضد الاطفال في قطاع غزة وفلسطين" في بلدية إربد الكبرى.

وقال رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة كاظم الكفيري إن آلاف الشهداء سقطوا جراء هذا العدوان، ويدفع أطفال القطاع الذين يشكلون نصف السكان، ثمن العدوان الإسرائيلي مضيفا أن الأطفال الذين نجوا من عمليات القتل والإصابات المباشرة، أصيبوا بالصدمة حيث فقد المئات من أفراد أسرهم بعد استشهاد آبائهم وإخوانهم,

من جانبها، أكدت دكتورة علم النفس خولة القدومي، أهمية وحدة الصف الأردني، والموقف الأردني الثابت والداعم لفلسطين وسعيه الدائم لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أهمية إدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والوقود لتلبية حاجة السكان وخاصة الأطفال منهم.

بدورها، أشارت المحامية رنا التل إلى الوضع الكارثي الصحي في غزة ، مشيرة إلى انتهاك العدوان وتجاوزه على كافة القوانين والقيم الانسانية،

واستذكر الدكتور هاني عبيدات خلال ترؤسه الجلسة ، تاريخ النضال الفلسطيني الطويل ضد الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأردني الرسمي والشعبي لهذا النضال على المستويين العربي والدولي.

--(بترا)





ا.ح/أز/ ع ط









18/11/2023 20:12:38