إربد: حوارية تناقش جرائم العدوان الإسرائيلي على أطفال غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 18 تشرين الثاني(بتر) - نظمت جمعية حماية الأسرة والطفولة اليوم السبت، جلسة حوارية بعنوان : "جرائم الحرب الصهيونية ضد الاطفال في قطاع غزة وفلسطين" في بلدية إربد الكبرى.
وقال رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة كاظم الكفيري إن آلاف الشهداء سقطوا جراء هذا العدوان، ويدفع أطفال القطاع الذين يشكلون نصف السكان، ثمن العدوان الإسرائيلي مضيفا أن الأطفال الذين نجوا من عمليات القتل والإصابات المباشرة، أصيبوا بالصدمة حيث فقد المئات من أفراد أسرهم بعد استشهاد آبائهم وإخوانهم,
من جانبها، أكدت دكتورة علم النفس خولة القدومي، أهمية وحدة الصف الأردني، والموقف الأردني الثابت والداعم لفلسطين وسعيه الدائم لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أهمية إدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والوقود لتلبية حاجة السكان وخاصة الأطفال منهم.
بدورها، أشارت المحامية رنا التل إلى الوضع الكارثي الصحي في غزة ، مشيرة إلى انتهاك العدوان وتجاوزه على كافة القوانين والقيم الانسانية،
واستذكر الدكتور هاني عبيدات خلال ترؤسه الجلسة ، تاريخ النضال الفلسطيني الطويل ضد الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأردني الرسمي والشعبي لهذا النضال على المستويين العربي والدولي.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
18/11/2023 20:12:38
MENAFN18112023000117011021ID1107450554
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