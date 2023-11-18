مقتل 6 جنود اسرائيليين في قطاع غزة

القدس المحتلة 18 تشرين ثاني (بترا) - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل 6 ضباط وجنود خلال اشتباكات في قطاع غزة اليوم السبت. ووفقا لوسائل اعلام فلسطينية ارتفع عدد القتلى من الجنود والضباط الاسرائيليين منذ بداية المعركة البرية إلى 58 قتيلا. --(بترا) م. ف/أز/ ع ط 18/11/2023 19:55:26

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