مقتل 6 جنود اسرائيليين في قطاع غزة

مقتل 6 جنود اسرائيليين في قطاع غزة
التاريخ
11/18/2023 2:27:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 18 تشرين ثاني (بترا) - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل 6 ضباط وجنود خلال اشتباكات في قطاع غزة اليوم السبت.
ووفقا لوسائل اعلام فلسطينية ارتفع عدد القتلى من الجنود والضباط الاسرائيليين منذ بداية المعركة البرية إلى 58 قتيلا.
--(بترا)
م. ف/أز/ ع ط
18/11/2023 19:55:26
MENAFN18112023000117011021ID1107450553
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