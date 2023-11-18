فريق من الطفيلة التقنية يشارك في تدريب دولي حول التجارة الإلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 18تشرين الثاني ( بترا)-شارك فريق أكاديمي وإداري من جامعة الطفيلة التقنية في تدريب دولي حول "التجارة الإلكترونية عبر الحدود من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة العالمية" في كلية شاندونغ المهنية للتجارة الخارجية الصينية، ضمن مشروع دولي ينفذه مكتب العلاقات والمشاريع الدولية في الجامعة.

وضم الفريق الذي ترأسه عميد كلية الأعمال الدكتور إياد الرواشدة عددا من الأكاديميين والإداريين في الجامعة من المُهتمين والباحثين في مجال الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور بسام زعل المحاسنة أهمية التدريب الدولي في تفعيل رؤية الجامعة نحو العالمية، وتجسيد فلسفة الجامعة في تفعيل الشراكات الأكاديمية الدولية، من خلال المشاركة في المشاريع الدولية والتبادل المعرفي والثقافي للأكاديميين، والإداريين، وطلبة الجامعة.

--( بترا)

س.م/أز / ع ط

18/11/2023 19:53:13

