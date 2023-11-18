فريق من الطفيلة التقنية يشارك في تدريب دولي حول التجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 18تشرين الثاني ( بترا)-شارك فريق أكاديمي وإداري من جامعة الطفيلة التقنية في تدريب دولي حول "التجارة الإلكترونية عبر الحدود من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة العالمية" في كلية شاندونغ المهنية للتجارة الخارجية الصينية، ضمن مشروع دولي ينفذه مكتب العلاقات والمشاريع الدولية في الجامعة.
وضم الفريق الذي ترأسه عميد كلية الأعمال الدكتور إياد الرواشدة عددا من الأكاديميين والإداريين في الجامعة من المُهتمين والباحثين في مجال الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور بسام زعل المحاسنة أهمية التدريب الدولي في تفعيل رؤية الجامعة نحو العالمية، وتجسيد فلسفة الجامعة في تفعيل الشراكات الأكاديمية الدولية، من خلال المشاركة في المشاريع الدولية والتبادل المعرفي والثقافي للأكاديميين، والإداريين، وطلبة الجامعة.
--( بترا)
س.م/أز / ع ط
18/11/2023 19:53:13
MENAFN18112023000117011021ID1107450552
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.