ائتلاف سيدات الأعمال الأردني يشارك في اجتماع عالمي بباريس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)-شارك ائتلاف سيدات الأعمال الأردني، في الاجتماع السبعين لمؤسسة سيدات الأعمال الرياديات الدولي، الذي اختتمت أعماله أمس الجمعة، في باريس، وبحضور 740 سيدة أعمال من 70 دولة حول العالم.
وقدم وفد الائتلاف الأردني الذي ترأسته سيدة الأعمال تغريد النفيسي رسالة تضامن من نساء الأردن إلى نساء فلسطين، إلى رئيسة المؤسسة العالمية.
وكانت رسالة التضامن الأردنية قد وجهتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمركز الوطني لحقوق النساء واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وجرى توقيعها من قبل مؤسسات المجتمع المدني في الأردن.
ويضم ائتلاف سيدات الأعمال الأردني كلاً من جمعية الشابات المسيحية وجمعية نساء من أجل التنمية الثقافية ومؤسسة الرؤية المبتكرة للتعليم.
واستقبل وفد الائتلاف الأردني سفيرة
المملكة الأردنية الهاشمية لدى
فرنسا، سعادة السيدة لينا الحديد التي رحبت بهن وقدمت لهن كل الدعم لإظهار تميز المرأة الأردنية في ريادة الأعمال.
--(بترا)
ع ن/أز/ ع ط
18/11/2023 19:39:50
MENAFN18112023000117011021ID1107450551
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