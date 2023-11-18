ائتلاف سيدات الأعمال الأردني يشارك في اجتماع عالمي بباريس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)-شارك ائتلاف سيدات الأعمال الأردني، في الاجتماع السبعين لمؤسسة سيدات الأعمال الرياديات الدولي، الذي اختتمت أعماله أمس الجمعة، في باريس، وبحضور 740 سيدة أعمال من 70 دولة حول العالم.

‎وقدم وفد الائتلاف الأردني الذي ترأسته سيدة الأعمال تغريد النفيسي رسالة تضامن من نساء الأردن إلى نساء فلسطين، إلى رئيسة المؤسسة العالمية.

وكانت رسالة التضامن الأردنية قد وجهتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمركز الوطني لحقوق النساء واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وجرى توقيعها من قبل مؤسسات المجتمع المدني في الأردن.

ويضم ائتلاف سيدات الأعمال الأردني كلاً من جمعية الشابات المسيحية وجمعية نساء من أجل التنمية الثقافية ومؤسسة الرؤية المبتكرة للتعليم.

واستقبل وفد الائتلاف الأردني سفيرة

المملكة الأردنية الهاشمية لدى

فرنسا، سعادة السيدة لينا الحديد التي رحبت بهن وقدمت لهن كل الدعم لإظهار تميز المرأة الأردنية في ريادة الأعمال.

--(بترا)





ع ن/أز/ ع ط









18/11/2023 19:39:50