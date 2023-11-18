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غريفيث: يجب ان تسود الإنسانية في غزة

11/18/2023 2:27:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الثاني (بترا)- قال وكيل الأمين العام للشؤون الانسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث اليوم السبت ، إن الملاجئ هي مكان للسلامة والمدارس وهي مكان للتعلم مشيرا الى الأخبار المأساوية عن الأطفال والنساء والرجال الذين قتلوا أثناء لجوئهم إلى مدرسة الفاخوري في شمال غزة.
وأكد غريفيث انه "لا يمكن للمدنيين ولا ينبغي لهم أن يتحملوا ذلك" مشددا بالقول "يجب أن تسود الإنسانية".
من جانبه، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني أنه تلقى "صورا ومقاطع فيديو مروعة لعشرات القتلى والمصابين في مدرسة أخرى تابعة للأونروا يحتمي بها آلاف المُهجرين شمال قطاع غزة".
وأكد، لازاريني على موقع أكس، ضرورة ألا تصبح تلك الهجمات أمرا اعتياديا، داعيا إلى وقفها مضيفا إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك.
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
18/11/2023 19:36:30

MENAFN18112023000117011021ID1107450550

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