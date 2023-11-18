غريفيث: يجب ان تسود الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 تشرين الثاني (بترا)- قال وكيل الأمين العام للشؤون الانسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث اليوم السبت ، إن الملاجئ هي مكان للسلامة والمدارس وهي مكان للتعلم مشيرا الى الأخبار المأساوية عن الأطفال والنساء والرجال الذين قتلوا أثناء لجوئهم إلى مدرسة الفاخوري في شمال غزة.
وأكد غريفيث انه "لا يمكن للمدنيين ولا ينبغي لهم أن يتحملوا ذلك" مشددا بالقول "يجب أن تسود الإنسانية".
من جانبه، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني أنه تلقى "صورا ومقاطع فيديو مروعة لعشرات القتلى والمصابين في مدرسة أخرى تابعة للأونروا يحتمي بها آلاف المُهجرين شمال قطاع غزة".
وأكد، لازاريني على موقع أكس، ضرورة ألا تصبح تلك الهجمات أمرا اعتياديا، داعيا إلى وقفها مضيفا إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك.
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
18/11/2023 19:36:30
MENAFN18112023000117011021ID1107450550
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