القائم بأعمال محافظ نابلس يشيد بإقامة المستشفى الميداني الأردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 تشرين ثاني (بترا)- قال القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس، إن عملية انشاء مستشفى ميداني بدأت بمدينة نابلس بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الشقيق وهذا يدل على النخوة والشهامة الأردنية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف دغلس في بيان اليوم السبت أن المستشفى الميداني الاردني يضم 120 فردا بين طبي ومهني وإداري وجراحين وممرضين سيقدمون الخدمات الطبية لالاف المواطنين في محافظة نابلس.
وأشار إلى أن المستشفى يقام على أرضية متنزه "جبال عبد الناصر" وسط المدينة لكي تخدم جميع المناطق من كافة المواقع، معربا عن شكره لهذه المبادرة الأردنية التي من شأنها المساعدة والمساندة للقطاع الصحي الفلسطيني.
ولفت دغلس إلى أن المستشفى الميداني الأردني سيقدم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني في نابلس بشكل خاص وشمالي الضفة الغربية بشكل عام .
ونفى القائم بأعمال محافظة نابلس أي "مخاوف" وربط لاقامة هذا المستشفى مع اقتحام وعمليات عسكرية إسرائيلية واسعة في المدينة، لافتاً إلى أن نابلس محاصرة منذ عامين وهي بحاجة إلى مثل هذا المستشفى.
--(بترا)
م . ف/أز/ ع ط
18/11/2023 19:32:31
MENAFN18112023000117011021ID1107450549
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