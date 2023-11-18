القائم بأعمال محافظ نابلس يشيد بإقامة المستشفى الميداني الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين ثاني (بترا)- قال القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس، إن عملية انشاء مستشفى ميداني بدأت بمدينة نابلس بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الشقيق وهذا يدل على النخوة والشهامة الأردنية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف دغلس في بيان اليوم السبت أن المستشفى الميداني الاردني يضم 120 فردا بين طبي ومهني وإداري وجراحين وممرضين سيقدمون الخدمات الطبية لالاف المواطنين في محافظة نابلس.

وأشار إلى أن المستشفى يقام على أرضية متنزه "جبال عبد الناصر" وسط المدينة لكي تخدم جميع المناطق من كافة المواقع، معربا عن شكره لهذه المبادرة الأردنية التي من شأنها المساعدة والمساندة للقطاع الصحي الفلسطيني.

ولفت دغلس إلى أن المستشفى الميداني الأردني سيقدم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني في نابلس بشكل خاص وشمالي الضفة الغربية بشكل عام .

ونفى القائم بأعمال محافظة نابلس أي "مخاوف" وربط لاقامة هذا المستشفى مع اقتحام وعمليات عسكرية إسرائيلية واسعة في المدينة، لافتاً إلى أن نابلس محاصرة منذ عامين وهي بحاجة إلى مثل هذا المستشفى.

--(بترا)





م . ف/أز/ ع ط

18/11/2023 19:32:31