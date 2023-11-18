الأردنية للعلوم والثقافة تنظم لقاء تشاوريًا للأحزاب والقوى السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني(بترا)-نظمت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة اليوم السبت، لقاء تشاوريا للأحزاب، والقوى السياسية؛ لمناقشة الوضع السياسي الراهن، وكيفية تحصين الأردن في مواجهة التحديات.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة سمير الحباشنة إن الأحزاب الأردنيّة تقوم بدور كبير في ترسيخ مسيرة الديمقراطية، فمن غير أحزاب قوية لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية تكون مقدمة لحياة ديمقراطية برامجية، مثمنًا الموقف السياسي الأردني الذي توج بإيقاف إتفاقية الغاز، وما سيذهب له البرلمان في الاتفاقيَّات مع إسرائيل،

بدوره قال نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي إن السابع من أكتوبر/تشرين الأول نقطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وإن إسرائيل تمثل الاستعمار الحديث التي تريد فرض سيطرتها على مقدرات، وخيرات البلاد العربية، و إقامة دولة إسرائيل الكبرى. مشيرًا إلى موقف الأردن الايجابي الذي تفوق علي باقي المواقف العربية والإسلامية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقالت الاحزاب المشاركة " نحن بحاجة لمثل هذه اللقاءات والحورات لمناقشة التحديات التي تواجه بلدنا الحبيب، وإيمانا منا بالدور الأردني التاريخي المتماسك في دعم القضيّة الفلسطيّنيّة، لن يكون إلا بتوحيد الجبهة الداخلية.

وأشادت الأحزاب بالدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن فلسطين، فقد استطاع جلالته أن يغير في الجانب الإعلامي الغربي بما يتناسب مع القضية الفلسطينية.

وأضافت يمكن للأردن أن يقوم بدور إقليمي للصالح الداخلي وللقضية الفلسطينية، مؤكدة أهمية تحصين الأردن في جميع المجالات؛ للتغلب على التحديات التي تواجهه في هذه الظروف الصعبة التي تعصف في المنطقة، والتركيز على تعزيز موقف المؤسسة العسكرية والأمنيّة.

وقدمت في نهاية اللقاء مقترحات وتوصيات لتكون نواة لتوصيات لجنة صياغة المقترحات المنبثقة عن الأحزاب المشاركة لرفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وهي" العودة الفورية للعمل بقانون الخدمة العسكرية الإجبارية، إعادة العمل بمنظومة الجيش الشعبي، التسليح المنضبط للمواطنين، الطلب بتحويل المبلغ المرصود من دولة الإمارات العربية لمشروع الكهرباء مقابل الماء الملغي؛ لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة، إضافة لوقف العمل بمشروع سكة الحديد وأي مشاريع أخرى مماثلة، وأن تبادر الحكومة إلى إيجاد بدائل لاتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، وتجميد العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، وتنفيذ قرار البرلمان المتوقع بهذا الخصوص، وأن يكون شرط إعادة العلاقات مع دولة الاحتلال الانسحاب التام من كافة الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

--(بترا)

ن ن/أز/ ع ط

18/11/2023 19:29:21

