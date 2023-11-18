سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة تحسباً من تشكل السيول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
وادي الأردن 18 تشرين الثاني (بترا)-أعلنت سلطة وادي الأردن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة، نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي التي يتوقع دخولها المملكة يوم غد الأحد.
وقالت السلطة، في بيان اليوم السبت، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وما يرافقها من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.
وبينت أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود في المملكة.
ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها، ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة للتعامل مع تطورات الحالة الجوية.
-- (بترا)
أ غ/أز/ ع ط
18/11/2023 19:20:46
MENAFN18112023000117011021ID1107450547
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.