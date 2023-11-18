سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة تحسباً من تشكل السيول

MENAFN - Jordan News Agency)

وادي الأردن 18 تشرين الثاني (بترا)-أعلنت سلطة وادي الأردن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة، نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي التي يتوقع دخولها المملكة يوم غد الأحد.

وقالت السلطة، في بيان اليوم السبت، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وما يرافقها من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.

وبينت أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود في المملكة.

ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

وأكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها، ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة للتعامل مع تطورات الحالة الجوية.

-- (بترا)

أ غ/أز/ ع ط

18/11/2023 19:20:46