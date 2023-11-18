محاضرة تثمن الموقف الأردني في دعم الاشقاء في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني(بترا)-ثمنت محاضرة بعنوان "طوفان الاقصى على درب الكرامة"، القاها الاعلامي شاكر حداد، مساء اليوم السبت، في مقر جمعية اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين بعمان، الموقف الاردني الرسمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي الدؤوب لوقف الحرب، على غزة وتوفير الدعم للاشقاء.
وسجل حداد في المحاضرة التي قدمه فيها عضو "الاتحاد" الشاعر عبدالرحمن مبيضين، أن ما قدمه الموقف الاردني الرسمي للقضية الفلسطينية عموما،وغزة خصوصا بما تواجهه من عدوان اسرائيلي لا إنساني عليها، لم تقدمه أي دولة عربية أخرى.
وتحدث عن البطولات والتضحيات التي يقدمها الغزيون الفلسطينيون في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن ودور العبادة.
وأشار الى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ستخدم جميع الاسلحة المتطورة ومنها المحرم دوليا في حربه على غزة وبدعم غربي لا محدود.
ونوه بصمود الغزيين ومواجهتهم وتحديهم للعدوان الاسرائيلي رغم افتقار غزة الى كل امكانات العيش من ماء وكهرباء وطاقة وغذاء ودواء،مشيرا إلى مشاهد الأطفال الغزيين الذين يسطرون أروع صور الصمود رغم معاناتهم.
--(بترا)
م ت/أز/ ع ط
18/11/2023 19:07:14
MENAFN18112023000117011021ID1107450546
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