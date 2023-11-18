محاضرة تثمن الموقف الأردني في دعم الاشقاء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني(بترا)-ثمنت محاضرة بعنوان "طوفان الاقصى على درب الكرامة"، القاها الاعلامي شاكر حداد، مساء اليوم السبت، في مقر جمعية اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين بعمان، الموقف الاردني الرسمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي الدؤوب لوقف الحرب، على غزة وتوفير الدعم للاشقاء.

وسجل حداد في المحاضرة التي قدمه فيها عضو "الاتحاد" الشاعر عبدالرحمن مبيضين، أن ما قدمه الموقف الاردني الرسمي للقضية الفلسطينية عموما،وغزة خصوصا بما تواجهه من عدوان اسرائيلي لا إنساني عليها، لم تقدمه أي دولة عربية أخرى.

وتحدث عن البطولات والتضحيات التي يقدمها الغزيون الفلسطينيون في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن ودور العبادة.

وأشار الى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ستخدم جميع الاسلحة المتطورة ومنها المحرم دوليا في حربه على غزة وبدعم غربي لا محدود.

ونوه بصمود الغزيين ومواجهتهم وتحديهم للعدوان الاسرائيلي رغم افتقار غزة الى كل امكانات العيش من ماء وكهرباء وطاقة وغذاء ودواء،مشيرا إلى مشاهد الأطفال الغزيين الذين يسطرون أروع صور الصمود رغم معاناتهم.

--(بترا)





م ت/أز/ ع ط

18/11/2023 19:07:14