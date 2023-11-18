عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون قبالة مكتب نتنياهو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 18 تشرين الثاني (بترا)- تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، قبالة مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
وانضم آلاف إلى مسيرة راجلة وصلت مشارف القدس الغربية بعد أن انطلقت من تل أبيب الثلاثاء الماضي، وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "عودة جميع المختطفين".
وارتدى عدد منهم قمصانا سوداء عليها صور الأسرى وعبارة "أعيدوهم إلى البيت"، كما حملوا لافتات عليها صور الأسرى وأعلام إسرائيلية.
وقدرت القناة 12 الإسرائيلية، أعداد المشاركين في الوقفة "بأكثر من 30 ألفا"، مشيرة إلى أن عائلات الأسرى دعت أعضاء المجلس الوزاري الحربي لمقابلتهم هذا المساء
وبحسب القناة فإن عضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت سيلتقيان العائلات، بينما لم يؤكد نتنياهو ووزيرا الدفاع يوآف غالانت، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر حضورهم.
ويشكل حراك أهالي الأسرى ضغطا على الحكومة الإسرائيلية لسرعة إتمام صفقة لتبادل الأسرى.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ ع ط
18/11/2023 19:04:59
MENAFN18112023000117011021ID1107450545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.