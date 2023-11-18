عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون قبالة مكتب نتنياهو

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 18 تشرين الثاني (بترا)- تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، قبالة مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وانضم آلاف إلى مسيرة راجلة وصلت مشارف القدس الغربية بعد أن انطلقت من تل أبيب الثلاثاء الماضي، وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "عودة جميع المختطفين".

وارتدى عدد منهم قمصانا سوداء عليها صور الأسرى وعبارة "أعيدوهم إلى البيت"، كما حملوا لافتات عليها صور الأسرى وأعلام إسرائيلية.

وقدرت القناة 12 الإسرائيلية، أعداد المشاركين في الوقفة "بأكثر من 30 ألفا"، مشيرة إلى أن عائلات الأسرى دعت أعضاء المجلس الوزاري الحربي لمقابلتهم هذا المساء

وبحسب القناة فإن عضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت سيلتقيان العائلات، بينما لم يؤكد نتنياهو ووزيرا الدفاع يوآف غالانت، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر حضورهم.

ويشكل حراك أهالي الأسرى ضغطا على الحكومة الإسرائيلية لسرعة إتمام صفقة لتبادل الأسرى.

--(بترا)

م . ف/ ن ح/ ع ط

18/11/2023 19:04:59