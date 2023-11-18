فريقا دوقرة والكرمل يصعدان لدوري الدرجة الأولى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - صعد فريقا دوقرة والكرمل إلى بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم المقبل، بعد وصولهما إلى نهائي دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024.
وجاء تأهل دوقرة بعد فوزه على جرش بهدف دون مقابل إيابا، وتعادلا سلبيا بالمواجهة الأولى.
في المقابل، حسم الكرمل تأهله على حساب دير أبي سعيد بفارق الركلات الترجيحية 2-1، بعد انتهاء الوقت الاصلي بتأخره هدف دون مقابل، حيث كان قد فاز ذهابا هدفين مقابل هدف.
وحسب تعليمات البطولة، في حال تعادل الفريقان في مجموع المباراتين سيتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، ليصعد الفائزان بمجموع المباراتين لدوري الدرجة الأولى مباشرة.
يذكر أن فرق وادي الريان، مرج الحمام، رباع السرحان وبلعما هبطت إلى دوري الدرجة الثالثة.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ ع ط
18/11/2023 19:03:41
MENAFN18112023000117011021ID1107450544
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.