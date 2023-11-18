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فريقا دوقرة والكرمل يصعدان لدوري الدرجة الأولى

11/18/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - صعد فريقا دوقرة والكرمل إلى بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم المقبل، بعد وصولهما إلى نهائي دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024.
وجاء تأهل دوقرة بعد فوزه على جرش بهدف دون مقابل إيابا، وتعادلا سلبيا بالمواجهة الأولى.
في المقابل، حسم الكرمل تأهله على حساب دير أبي سعيد بفارق الركلات الترجيحية 2-1، بعد انتهاء الوقت الاصلي بتأخره هدف دون مقابل، حيث كان قد فاز ذهابا هدفين مقابل هدف.
وحسب تعليمات البطولة، في حال تعادل الفريقان في مجموع المباراتين سيتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، ليصعد الفائزان بمجموع المباراتين لدوري الدرجة الأولى مباشرة.
يذكر أن فرق وادي الريان، مرج الحمام، رباع السرحان وبلعما هبطت إلى دوري الدرجة الثالثة.
--(بترا)
خ خ/ ن ح/ ع ط
18/11/2023 19:03:41

MENAFN18112023000117011021ID1107450544

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