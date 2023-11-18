الأمانة تعلن طوارئ متوسطة غدا للتعامل مع امتداد منخفض جوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة، اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، للتعامل مع امتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180).
ودعت الأمانة إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء نفايات عشوائيا لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
وشددت على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأهابت أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء، تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
--(بترا)
ع ع/ ن ح/ ع ط
18/11/2023 19:02:31
MENAFN18112023000117011021ID1107450543
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