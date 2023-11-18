الأمانة تعلن طوارئ متوسطة غدا للتعامل مع امتداد منخفض جوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة، اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، للتعامل مع امتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180).

ودعت الأمانة إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء نفايات عشوائيا لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وشددت على ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأهابت أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء، تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

--(بترا)

ع ع/ ن ح/ ع ط

18/11/2023 19:02:31