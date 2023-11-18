توقيع 4 اتفاقيات مع تحالفات زراعية متخصصة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، أربع اتفاقيات مع تحالفات زراعية متخصصة، ضمن مشروع النمط الزراعي الذي تنفذه الوزارة.
وقال الحنيفات خلال التوقيع الذي حضره الأمين العام للوزارة محمد الحياري، إن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية من خلال تطوير أعمال التحالفات الزراعية الناجحة.
وأشار الى ان الوزارة ستسعى الى التوسع في التحالفات المتخصصة لتحسين جودة المنتجات الزراعية الموجه للتصدير وكذلك تحسين أسعار محاصيل المزارعين من خلال حفظ المنتجات في أوقات انخفاض الأسعار.
وبين أن هذا البرنامج مستمر وأن وزارة الزراعة رصدت مليون دينار لعام 2024، وأنه جرى توقيع اتفاقيات مع تحالفات مزارعي اللوزيات، والتمور، ومربي المواشي، و مزارعي الفاكهة في عجلون.
من جهته، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، أن المؤسسة ستقدم التدريب اللازم الذي يتطلبه برنامج تطوير التحالفات، خاصة ما يتعلق بالادارة المالية ومسك السجلات، مشيرا إلى أن المؤسسة التعاونية ستتابع التزام التحالفات بتطبيق بنود الاتفاقيات التي وقعتها مع وزارة الزراعة.
--(بترا)
رح/ن ح/ف ق
18/11/2023 18:30:58
MENAFN18112023000117011021ID1107450542
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