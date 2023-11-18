توقيع 4 اتفاقيات مع تحالفات زراعية متخصصة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، أربع اتفاقيات مع تحالفات زراعية متخصصة، ضمن مشروع النمط الزراعي الذي تنفذه الوزارة.

وقال الحنيفات خلال التوقيع الذي حضره الأمين العام للوزارة محمد الحياري، إن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية من خلال تطوير أعمال التحالفات الزراعية الناجحة.

وأشار الى ان الوزارة ستسعى الى التوسع في التحالفات المتخصصة لتحسين جودة المنتجات الزراعية الموجه للتصدير وكذلك تحسين أسعار محاصيل المزارعين من خلال حفظ المنتجات في أوقات انخفاض الأسعار.

وبين أن هذا البرنامج مستمر وأن وزارة الزراعة رصدت مليون دينار لعام 2024، وأنه جرى توقيع اتفاقيات مع تحالفات مزارعي اللوزيات، والتمور، ومربي المواشي، و مزارعي الفاكهة في عجلون.

من جهته، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، أن المؤسسة ستقدم التدريب اللازم الذي يتطلبه برنامج تطوير التحالفات، خاصة ما يتعلق بالادارة المالية ومسك السجلات، مشيرا إلى أن المؤسسة التعاونية ستتابع التزام التحالفات بتطبيق بنود الاتفاقيات التي وقعتها مع وزارة الزراعة.

--(بترا)





رح/ن ح/ف ق

18/11/2023 18:30:58