قطر تؤكد استمرارها بتقديم المساعدات لغزة رغم قصف مقر لجنتها لإعادة الإعمار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 18 تشرين الثاني (بترا)- أكدت قطر أن القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لن يثنيها عن تقديم المساعدات لغزة.
وشددت في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الإنسانية في قطاع غزة اليوم على أن هذه الجريمة تشكل تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج استهداف العمل الإنساني الذي يمثله مقر اللجنة.
وأشارت، إلى أن قطر قامت بإرسال نحو عشر طائرات محملة بما يزيد على 358 طنا من المساعدات منها مستشفى ميداني ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية إلى مدينة العريش المصرية، منذ بدء الأزمة.
وحذرت من خطورة سياسة العقاب الجماعي، بما في ذلك محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
--(بترا)
م ب/ف ق
18/11/2023 18:09:37
MENAFN18112023000117011021ID1107450541
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