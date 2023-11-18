قطر تؤكد استمرارها بتقديم المساعدات لغزة رغم قصف مقر لجنتها لإعادة الإعمار

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 18 تشرين الثاني (بترا)- أكدت قطر أن القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لن يثنيها عن تقديم المساعدات لغزة.

وشددت في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الإنسانية في قطاع غزة اليوم على أن هذه الجريمة تشكل تعديا سافرا على القانون الدولي، وامتدادا لنهج استهداف العمل الإنساني الذي يمثله مقر اللجنة.

وأشارت، إلى أن قطر قامت بإرسال نحو عشر طائرات محملة بما يزيد على 358 طنا من المساعدات منها مستشفى ميداني ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية إلى مدينة العريش المصرية، منذ بدء الأزمة.

وحذرت من خطورة سياسة العقاب الجماعي، بما في ذلك محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

--(بترا)

م ب/ف ق

18/11/2023 18:09:37