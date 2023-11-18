الأونروا: كمية الوقود الداخلة لغزة غير كافية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، إن كمية الوقود التي دخلت قطاع غزة اليوم السبت، بعد أسابيع من التأخير، محدودة للغاية.

وأضافت أن الوقود يكفي فقط لحصول سكان غزة على ثلثي حاجتهم اليومية من مياه الشرب النظيفة.

وأكدت الأونروا أنه نتيجة قلة كمية الوقود ستستمر مياه الصرف الصحي في غمر أجزاء كبيرة من غزة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض، مشيرة إلى أن 70 بالمئة من النفايات الصلبة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة السكان، لن تزال.

--(بترا)

رصد / ف ق/ن ح

18/11/2023 17:44:36