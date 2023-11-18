الأونروا: كمية الوقود الداخلة لغزة غير كافية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، إن كمية الوقود التي دخلت قطاع غزة اليوم السبت، بعد أسابيع من التأخير، محدودة للغاية.
وأضافت أن الوقود يكفي فقط لحصول سكان غزة على ثلثي حاجتهم اليومية من مياه الشرب النظيفة.
وأكدت الأونروا أنه نتيجة قلة كمية الوقود ستستمر مياه الصرف الصحي في غمر أجزاء كبيرة من غزة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض، مشيرة إلى أن 70 بالمئة من النفايات الصلبة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة السكان، لن تزال.
--(بترا)
رصد / ف ق/ن ح
18/11/2023 17:44:36
MENAFN18112023000117011021ID1107450540
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