السيسي يشدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18تشرين الثاني (بترا)- شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم إلى سيناء.
وأكد السيسي، خلال لقائه رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، أن الرئيس المصري شدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته، وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأضاف أن الرئيس استعرض جهود مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.
من جانبها، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة.
وأكد الجانبان، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
--(بترا)
ن ا/ن ح/ف ق
18/11/2023 17:42:56
MENAFN18112023000117011021ID1107450539
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