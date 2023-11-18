السيسي يشدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18تشرين الثاني (بترا)- شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم إلى سيناء.

وأكد السيسي، خلال لقائه رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، أن الرئيس المصري شدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته، وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.

وأضاف أن الرئيس استعرض جهود مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

من جانبها، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة.

وأكد الجانبان، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

--(بترا)

ن ا/ن ح/ف ق

18/11/2023 17:42:56