مؤشر بورصة عمان يرتفع بنسبة 0.22 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 18تشرين الثاني (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.22 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2394 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 2.5 مليون دينار مقارنة مع 2.8 مليون دينار، الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 11.2بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 12.6 مليون دينار ، مقارنة مع 14.2 مليون دينار للأسبوع السابق.
كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 12.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 9945 صفقة.
--(بترا)
رش/ف ق
18/11/2023 17:20:46
MENAFN18112023000117011021ID1107450538
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