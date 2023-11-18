مؤشر بورصة عمان يرتفع بنسبة 0.22 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 18تشرين الثاني (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.22 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2394 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 2.5 مليون دينار مقارنة مع 2.8 مليون دينار، الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 11.2بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 12.6 مليون دينار ، مقارنة مع 14.2 مليون دينار للأسبوع السابق.

كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 12.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 9945 صفقة.

--(بترا)

رش/ف ق

18/11/2023 17:20:46