16 مليون دولار قيمة تبرعات الشركات الصناعية لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن قيمة التبرعات النقدية والعينية التي حولتها الشركات الصناعية الأردنية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بلغت نحو 16 مليون دولار.

وأكد الجغبيرخلال اجتماع الهيئة العامة الموحد لغرف الصناعة الذي عقد بمبنى غرفة صناعة عمان، اليوم السبت، استمرار حملة "وفاء الدين" التي أطلقتها الغرف لدعم الأشقاء في غزة.

وأضاف أن الاجتماع سيصبح دورياً لحين انتهاء العدوان على غزة، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي يؤكد وقوفه ودعمه لموقف المملكة قيادة وحكومة وشعباً.

وناقش المجتمعون مقترحات ممثلي الشركات الصناعية، الذين أكدوا ضرورة تعزيز العملية الإنتاجية في الأردن، للحيلولة دون حدوث أي نقص في المواد الأساسية اللازمة للمواطنين، وتعزيز وجود المنتجات الوطنية في السوق المحلية، إضافة إلى استعداد الشركات الصناعية للمساهمة في إعادة إعمار غزة.

وأشادوا باستثمار الأردن سياسته الخارجية وعلاقاته الدبلوماسية في إيصال المساعدات الطبية للأشقاء في غزة والضفة، وقرار الحكومة بعدم التوقيع على اتفاقية تبادل الطاقة بالمياه مع الاحتلال.

وبينت غرفة صناعة عمان في بيان، أن حملة "وفاء الدين" التي يشرف عليها ممثلون من غرف الصناعة، إضافة إلى أعضاء في الهيئة العامة من القطاع الصناعي؛ تعمل على مدار الساعة وتعقد اجتماعات دورية باستمرار، في أكثر من محور.

وأوضحت أن المحور الأول يشمل تقديم أشكال الدعم وفتح باب التبرعات وإقامة وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، لقيت هذه الحملة تجاوبا كبيرا من القطاع الصناعي، ويشمل الثاني تجيير علاقات الغرف الصناعية مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية لتشكيل لوبي ضاغط لوقف العدوان الذي يستهدف الإنسان الفلسطيني طفلا وامرأة ورجلا سواء بالقتل المباشر أو من خلال الماء والغذاء والكهرباء، وتدمير البنية التحتية بما فيها المستشفيات، والمدارس ودور العبادة.

وأكدت أن الغرف خاطبت أكثر من 100 جهة ومنظمة دولية، تنديدا بالصمت الدولي، وللطلب منها المساعدة في وقف العدوان على غزة وفتح ممرات آمنة لتقديم المساعدات.

--(بترا)

ع ن/ ن ح/ف ق

18/11/2023 17:09:46