16 مليون دولار قيمة تبرعات الشركات الصناعية لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن قيمة التبرعات النقدية والعينية التي حولتها الشركات الصناعية الأردنية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بلغت نحو 16 مليون دولار.
وأكد الجغبيرخلال اجتماع الهيئة العامة الموحد لغرف الصناعة الذي عقد بمبنى غرفة صناعة عمان، اليوم السبت، استمرار حملة "وفاء الدين" التي أطلقتها الغرف لدعم الأشقاء في غزة.
وأضاف أن الاجتماع سيصبح دورياً لحين انتهاء العدوان على غزة، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي يؤكد وقوفه ودعمه لموقف المملكة قيادة وحكومة وشعباً.
وناقش المجتمعون مقترحات ممثلي الشركات الصناعية، الذين أكدوا ضرورة تعزيز العملية الإنتاجية في الأردن، للحيلولة دون حدوث أي نقص في المواد الأساسية اللازمة للمواطنين، وتعزيز وجود المنتجات الوطنية في السوق المحلية، إضافة إلى استعداد الشركات الصناعية للمساهمة في إعادة إعمار غزة.
وأشادوا باستثمار الأردن سياسته الخارجية وعلاقاته الدبلوماسية في إيصال المساعدات الطبية للأشقاء في غزة والضفة، وقرار الحكومة بعدم التوقيع على اتفاقية تبادل الطاقة بالمياه مع الاحتلال.
وبينت غرفة صناعة عمان في بيان، أن حملة "وفاء الدين" التي يشرف عليها ممثلون من غرف الصناعة، إضافة إلى أعضاء في الهيئة العامة من القطاع الصناعي؛ تعمل على مدار الساعة وتعقد اجتماعات دورية باستمرار، في أكثر من محور.
وأوضحت أن المحور الأول يشمل تقديم أشكال الدعم وفتح باب التبرعات وإقامة وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، لقيت هذه الحملة تجاوبا كبيرا من القطاع الصناعي، ويشمل الثاني تجيير علاقات الغرف الصناعية مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية لتشكيل لوبي ضاغط لوقف العدوان الذي يستهدف الإنسان الفلسطيني طفلا وامرأة ورجلا سواء بالقتل المباشر أو من خلال الماء والغذاء والكهرباء، وتدمير البنية التحتية بما فيها المستشفيات، والمدارس ودور العبادة.
وأكدت أن الغرف خاطبت أكثر من 100 جهة ومنظمة دولية، تنديدا بالصمت الدولي، وللطلب منها المساعدة في وقف العدوان على غزة وفتح ممرات آمنة لتقديم المساعدات.
--(بترا)
ع ن/ ن ح/ف ق
18/11/2023 17:09:46
MENAFN18112023000117011021ID1107450536
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