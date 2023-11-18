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32 شهيدا من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا

11/18/2023 2:27:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- أفاد مسؤول في وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، باستشهاد 32 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 19 طفلا، وذلك في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم جباليا.
وأتى ذلك بالتزامن مع قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.
--(بترا)
رصد / ف ق
18/11/2023 17:07:54

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