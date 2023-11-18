32 شهيدا من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا

32 شهيدا من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا
التاريخ
11/18/2023 2:27:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- أفاد مسؤول في وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، باستشهاد 32 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 19 طفلا، وذلك في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم جباليا.
وأتى ذلك بالتزامن مع قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.
--(بترا)
رصد / ف ق
18/11/2023 17:07:54
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