الصحة العالمية تدعو للاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- دعت منظمة الصحة العالمية، إلى الاستخدام المسؤول لمضادات الميكروبات، وعدم وصفها إلا عند الضرورة، وفقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية وكتاب المنظمة لتصنيف المضادات الحيوية.

وحث المدير الإقليمي للمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، في بيان بمناسبة بدء الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات لعام 2023، اليوم السبت، على عدم تناول المضادات الحيوية إلا عندما يصفها مهنيٌّ صحي؛ فمستقبل مضادات الميكروبات هو في أيدي العاملين في الرعاية الصحية وعامة الناس.

وقال: رعايتنا الطبية تعتمد بشدة على المضادات الحيوية، لذلك يجب أن تظل فعالة، وذلك يتطلب تحسين أسلوب استخدامها في العلاج، مشددا على الحاجة الملحَّة للتصدي للتهديد الناتج عن مقاومة مضادات الميكروبات.

وبين أن مقاومة المضادات الحيوية تُهدِّد الرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط، وحالات العدوى المقاومة للأدوية تزداد شيوعًا وانتشارًا بوتيرة أسرع يومًا بعد يوم.

وأشارت المنظمة في البيان إلى أن سوء استعمال المضادات الحيوية يؤدي إلى ظهور أنماط جديدة من المقاومة؛ إذ تُستخدم حاليا بدلًا من التشخيص الدقيق والعلاج المناسب، وفي غياب تدابير فعّالة للوقاية من العدوى ومكافحتها، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يُعرِّض سلامة الناس للخطر، ويضغط على النُظُم الصحية، ويهدر الموارد في نهاية المطاف.

وقالت إنها أصدرت للتو، كتابا لتصنيف المضادات الحيوية (الإتاحة والمراقبة والاحتياط)؛ من أجل تقديم إرشادات بشأن استخدام المضادات الحيوية لأكثر من 30 عدوى شائعة.

وأضافت أن كل مضاد حيوي يُصنَّف حسب إمكانية "إتاحته"، أو "مراقبته"، أو الحفاظ عليه على سبيل "الاحتياط"، مبينة أن اعتماد هذا التصنيف يتطلب جميع الجهات الفاعلة في النظام الصحي.

وتحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تتغير البكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات مع الوقت، ولا تعود تستجيب للأدوية، وهو ما يزيد صعوبةَ علاج حالات العدوى، ويرتفع معه خطر انتشار الأمراض، والإصابة بالأمراض الوخيمة، والوفاة.

--(بترا)

وز/ن ح/ف ق

18/11/2023 16:56:18