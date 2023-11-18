أكثر من 100 مسيرة احتجاجية في بريطانيا لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 18 تشرين الثاني (بترا)- نظم مؤيدو الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في بريطانيا اليوم السبت، " يوم احتجاج وطني"، بدلا من تنظيم مسيرة كبيرة في وسط لندن.
وقالت هيئة بي بي سي، إن أكثر من 100 مسيرة صغيرة خرجت في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، اذ شهدت لندن وحدها 10 تجمعات ومسيرات، طالبت بوقف فوري للحرب الاسرائيلية على غزة.
وقالت متحدثة باسم تحالف "أوقفوا الحرب" المنظم للفعاليات، إن مسيرات اليوم السبت تأتي قبل مظاهرة وطنية كبيرة مقررة يوم السبت المقبل.
وقالت شرطة العاصمة، إنها ستكثف من وجودها لحماية الأنشطة وحفاظا على الأمن، مضيفة "نحن هنا للتأكد من أن الناس يمكنهم ممارسة حقهم في الاحتجاج بشكل قانوني، شريطة ألا يؤثر على الأمن".
--(بترا)
رش/ف ق
18/11/2023 16:44:35
MENAFN18112023000117011021ID1107450533
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