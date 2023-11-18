-->

Sunday, 19 November 2023 07:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من 100 مسيرة احتجاجية في بريطانيا لوقف الحرب على غزة

11/18/2023 2:27:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 18 تشرين الثاني (بترا)- نظم مؤيدو الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في بريطانيا اليوم السبت، " يوم احتجاج وطني"، بدلا من تنظيم مسيرة كبيرة في وسط لندن.
وقالت هيئة بي بي سي، إن أكثر من 100 مسيرة صغيرة خرجت في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، اذ شهدت لندن وحدها 10 تجمعات ومسيرات، طالبت بوقف فوري للحرب الاسرائيلية على غزة.
وقالت متحدثة باسم تحالف "أوقفوا الحرب" المنظم للفعاليات، إن مسيرات اليوم السبت تأتي قبل مظاهرة وطنية كبيرة مقررة يوم السبت المقبل.
وقالت شرطة العاصمة، إنها ستكثف من وجودها لحماية الأنشطة وحفاظا على الأمن، مضيفة "نحن هنا للتأكد من أن الناس يمكنهم ممارسة حقهم في الاحتجاج بشكل قانوني، شريطة ألا يؤثر على الأمن".
--(بترا)
رش/ف ق
18/11/2023 16:44:35

MENAFN18112023000117011021ID1107450533

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث