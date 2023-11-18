أكثر من 100 مسيرة احتجاجية في بريطانيا لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 18 تشرين الثاني (بترا)- نظم مؤيدو الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في بريطانيا اليوم السبت، " يوم احتجاج وطني"، بدلا من تنظيم مسيرة كبيرة في وسط لندن.

وقالت هيئة بي بي سي، إن أكثر من 100 مسيرة صغيرة خرجت في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، اذ شهدت لندن وحدها 10 تجمعات ومسيرات، طالبت بوقف فوري للحرب الاسرائيلية على غزة.

وقالت متحدثة باسم تحالف "أوقفوا الحرب" المنظم للفعاليات، إن مسيرات اليوم السبت تأتي قبل مظاهرة وطنية كبيرة مقررة يوم السبت المقبل.

وقالت شرطة العاصمة، إنها ستكثف من وجودها لحماية الأنشطة وحفاظا على الأمن، مضيفة "نحن هنا للتأكد من أن الناس يمكنهم ممارسة حقهم في الاحتجاج بشكل قانوني، شريطة ألا يؤثر على الأمن".

--(بترا)

رش/ف ق

18/11/2023 16:44:35