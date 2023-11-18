مسيرة بمخيم إربد تندد بمجازر قوات الاحتلال الوحشية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 18 تشرين الثاني(بترا)- انطقلت مسيرة في مخيم اربد اليوم السبت، تضامنا مع صمود أهل غزة وتنديدا بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الاطفال والمرضى والنساء والشيوخ والابرياء في القطاع.

وندد المشاركون في المسيرة، والتي جابت شوارع المخيم وهي تحمل أكفانا باستمرار الحرب على غزة، رافعين شعارات حيت صمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

واستنكروا استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الاعزل ومنع وصول المساعدات الانسانية الكافية لهم خلافا لابسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية.

وحيا المشاركون صمود غزة امام هذا العدوان الغاشم ودعوا احرار العالم الى الوقوف بجانبها لوقف وردع غلو قوات الاحتلال، معتبرين ما تقوم به قوات الاحتلال في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة بشرية.

--(بترا)

م.ق/ف ق

18/11/2023 16:40:06