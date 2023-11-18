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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بحق القطاع الصحي في غزة

11/18/2023 2:26:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الثاني (بترا)- قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المستشفيات في قطاع غزة، عدوان سافر، وإبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته.
وطالبت الكيلة، في مؤتمر صحفي، الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على إسرائيل للسماح بنقل الأطفال الخدج، والمرضى المتبقين في مستشفى الشفاء الى مستشفيات الضفة الغربية، أو في جمهورية مصر العربية، ليتلقوا علاجهم.
وتساءلت الكيلة إلى متى ستبقى المستشفيات، بمن فيها من المرضى، والطواقم الطبية في غزة والضفة رهينة بيد آلة العدوان والدمار والحصار من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي دون رقيب أو حسيب،وأمام نظر وسمع المجتمع الدولي.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مجمع الشفاء الطبي بالدبابات منذ فجر اليوم السبت، وقامت بإخلائه قسريا من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية.
--(بترا)
م . ف/ن ح/ف ق
18/11/2023 16:34:59

MENAFN18112023000117011021ID1107450531

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