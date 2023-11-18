الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بحق القطاع الصحي في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 تشرين الثاني (بترا)- قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المستشفيات في قطاع غزة، عدوان سافر، وإبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته.
وطالبت الكيلة، في مؤتمر صحفي، الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على إسرائيل للسماح بنقل الأطفال الخدج، والمرضى المتبقين في مستشفى الشفاء الى مستشفيات الضفة الغربية، أو في جمهورية مصر العربية، ليتلقوا علاجهم.
وتساءلت الكيلة إلى متى ستبقى المستشفيات، بمن فيها من المرضى، والطواقم الطبية في غزة والضفة رهينة بيد آلة العدوان والدمار والحصار من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي دون رقيب أو حسيب،وأمام نظر وسمع المجتمع الدولي.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مجمع الشفاء الطبي بالدبابات منذ فجر اليوم السبت، وقامت بإخلائه قسريا من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية.
--(بترا)
م . ف/ن ح/ف ق
18/11/2023 16:34:59
MENAFN18112023000117011021ID1107450531
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