اعلان اسماء الفائزين بمنافسات دوري الجولف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت اليوم السبت الجولة الخامسة والختامية من الدوري الأردني للجولف والذي نظمها اتحاد اللعبة على مدار اليومين الماضيين على ملاعب واحة ايلة بمدينة العقبة.

ونجح اللاعب محمد الرواشدة في تحقيق لقب النخبة لفئة الذكور بعد أن جمع 54 نقطة على مدار الدوري وجاء ثانياً اللاعب سالم العبداللات برصيد 49 نقطة وحل اللاعب دانيال ثائر ثالثاً برصيد 21 نقطة.

وضمن فئة الكبار، فاز إياد يونس بالمركز الأول برصيد 22 نقطة وجاء كريم البرغوثي ثانياً برصيد 21 نقطة وحل جعفر حجاوي ثالثاً برصيد 19 نقطة.

وضمن فئة الذكور، جاء مراد أسد أولاً (60 نقطة) ويوسف قطاطشة ثانياً برصيد 45 نقطة وسمعان عكروش ثالثاً برصيد 35نقطة.

وتوجت اللاعبة ياسمين طاهر بالمركز الأول ضمن فئة الإناث برصيد 48 نقطة وحلت اللاعبة ليليان مجاهد بالمركز الثاني برصيد 46 نقطة وميار الشوملي ثالثاً برصيد 19 نقطة.

وضمن فئة تحت 10 سنوات (أكاديمية الاتحاد) فاز أحمد الرواشدة بالمركز الأول برصيد 40 نقطة وجوليانا قطاطشة ثانياً برصيد 35 نقطة وأدم أبو الرب ثالثاً برصيد 33 نقطة.

وضمن فئة تحت 13 سنة (أكاديمية الاتحاد) حلت لمار الشوملي بالمركز الأول برصيد 40 نقطة وجاء أدم سلمان ثانياً برصيد 31 نقطة ومحمد شحادة ثالثاً برصيد 10 نقاط.

--(بترا)

خ خ/ف ق

18/11/2023 16:18:31